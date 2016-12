Metropole pulzující životem, v níž se setkává množství kultur, národností i náboženství. New York vám během několika hodin dovolí procestovat doslova celý svět. V trochu jiném světle jej nyní představuje kniha Můj New York.

New York je tak trochu stát ve státě, kosmopolitní velkoměsto plné svérázných obyvatel, do kterého se většina návštěvníků zamiluje na první pohled. Autorka knihy Alessandra Mattanzová o New Yorku říká, že je úžasnou skládačkou obrazů a tradic z celého světa.

Když chcete New York poznat, musíte v něm číst jako v knize. Každá čtvrť má osobitý ráz, stejně jako jeho obyvatelé. Kniha Můj New York představuje tuto americkou studnici příběhů pohledem rodáků, přistěhovalců, ale i těch, kteří například pendlují mezi New Yorkem a Los Angeles, protože se nedokážou krásy New Yorku vzdát. Jednoduše všech těch, kterým učarovalo kouzlo tisíce světel, pouličního života a newyorských čtvrtí. Seznamuje s místy, která navždy změnila osudy lidí, v jejich tepnách bude energie New Yorku pulzovat do konce života.

Kniha Můj New York, vydaná nakladatelstvím Slovart, je krásná, výpravná publikace plná příběhů a protkaná celou řadou dech beroucích fotografií. O své zážitky, dojmy a lásku k majestátní metropoli se podělili osobnosti stříbrného plátna – Robert De Niro, Al Pacino či James Franco. V knize o New Yorku nesmějí samozřejmě chybět ani Woody Allen a Martin Scorsese.

Svůj díl přidali i literáti Candace Bushnellová, Cathleen Schine nebo Jay McInerney. Zahanbit se nedali také hvězdy hudebního nebe, jakými jsou Yoko Ono, Taylor Swift či Moby. Mimo těchto zvučných jmen autorka vyzpovídala i mnohé další významné newyorčany, mezi nimi šéfkuchaře, architekty, fotografy a v neposlední řadě věhlasné interiérové designéry.

Alessandra Mattanzová se v úvodu knihy vyznává ze své lásky k městu a na její knize je to rozhodně vidět. Složila pestrobarevnou mozaiku, která vás láskyplně provede New Yorkem, pohledem těch nejpovolanějších, jeho obyvatel. Věřte, že po dočtení knihy Můj New York obratem zatoužíte sebrat pas, kufr a vyrazit ona místa prozkoumat osobně. A také se do nich navždy zamilovat.