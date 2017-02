Pokud vás zajímá vše, co je vyráběné ručně, budete nadšeni. 4.-5. března se největší český online portál s handmade odpojí – Fler a bude Offline.

4. a 5. března nabídne více než 120 tvůrců své poklady naživo. Pokud zavítáte na pražskou Balabenku, budete mít možnost poznat své oblíbené tvůrce. A kdo bude přítomen? Představí se hvězdy Fleru z mnoha oblastí – šperkaři, designéři, návrháři, keramici, tesaři… A na koho se můžete těšit? Například na tvůrkyni textilních doplňků SEW4HOME, mistryni porcelánové tvorby sarkas, kouzelnicí s kartonem UNLIMITED DESIGN. Chybět nebude ani oblíbená značka kabelek Dara bags. Fler je velmi pestrý, stejná bude nabídka.

Fler Offline je druhou akcí, kterou za devět let existence online portál pořádá. A hodlá to rozjet ve velkém: v nově zrekonstruované prostorné Hale C Balabenka budou moci o víkendu 4. – 5. března návštěvníci nakupovat ve dvou patrech, na téměř 2500 m2. Akce bude z velké části unikátní, protože při této příležitosti se rozhodli někteří tvůrci, že budou vůbec poprvé prodávat naživo.

Pokud na výrobku nebude něco vyhovovat jako barva, velikost nebo vzor, stačí se na místě s tvůrcem dohodnout a ten speciálně pro vás vyrobí kus, který si pak zakoupíte přes Fler.cz.

Ať už milujete dámskou nebo pánskou módu, šperky, kabelky, dětské oblečení, handmade hračky nebo třeba kartonový nábytek, Offline si užijete. Handmade zboží je jedinečné a zaslouží si podporu. Podívejte se na přehled účastníků Offline.

Akce Fler Offline se bude konat v Hale C Balabenka (Drahobejlova 15, Praha 9), 4. – 5.března 2017, 10.00 – 19.00, vstup zdarma.

Zdroj: TZ Fler