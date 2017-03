Zasněžená svatba Abby Clementsové je romantickým příběhem s plus mínus třemi svatbami…

Autorce se nějak povedlo smotat většinu provařených motivů ze známých svatebních filmů (především 27 šatů) do jedné knihy. Asi je těžší vymyslet na svatební téma něco nového.

Hlavní hrdinka Hazel neustále přichází o lidi, které má ráda, připravuje svatbu ostatním, nechává na sobě dříví štípat, protože je dobře vychovaná Angličanka a není zvyklá si stěžovat nebo fňukat. Nejdřív z nouze vypraví svatbu své sestře-dvojčeti. Je moc smutná, že jedna etapa nerozlučných sourozenců končí. Pak omylem seznámí svého nejlepšího přítele (kterého tajně miluje) se svou spolubydlící a musí se dívat, jak jsou spolu šťastní. Pak začne mít ráda svého kolegu v práci, ale ten si ji taky chce najmout jako svatební koordinátorku. Prostě ta holka má buď neuvěřitelnou smůlu, anebo je prokletá.

A protože je to rodinný příběh o vztazích, je tu spousta dalších problémů, které si Hazel přibírá na svá bedra, ať už odtažitého bratra, psychicky labilní sestru, odklad další domluvené svatby… Hazel je vážně hrozně milá, ale je vám až nepříjemné sledovat, jak moc se snaží zachránit svět a co bude, až zjistí, že je to nad její síly. (Pokud to vůbec zjistí.)

Moc jsem tomu nevěřila, ale časem mě opravdu začalo zajímat, jak to dopadne, jak z toho autorka vybruslí – vždyť to má být romantická kniha, a zatím kolem hrdinky není ani jeden nezadaný chlap! Naštěstí autorka vytáhla z rukávu osvědčený trik a vynořil se On, ten, o kterém jste si nejdřív mysleli, že je ideální, pak že není, nemůže být, to je ale škoda… Šťastné konce prostě musejí být, je třeba potřít jarní únavu něčím pozitivním!

Originál: Winter Wedding, 2015, překlad: Dana Vlčková, vydalo: Argo, 2017; 229 str.