Hutný a výpravný společenský román, kaleidoskop míst a doby, o níž toho pořád moc nevíme. Román z příjemně nového zdroje, z pera ghanské rodačky Yay Gyasi.

Dvě sestry, které drsně rozdělili a vyslali na zcela odlišnou životní pouť. Effie se provdá za bohatého Angličana a žije v přepychu pevnosti Cape Coast. Její potomci budou žít ve svobodě, cestovat, studovat, spravovat svou zemi. Esi se sice na své cestě podívá mnohem dál, ale jistě by raději zůstala v rodné Ghaně. Tato sestra je totiž prodána do otroctví a spolu s tisíci dalších otroků odvezena do Spojených států amerických. Její potomci tedy ochutnají svobodu až mnohem později a na zcela jiném kontinentu.

Román Návrat domů sleduje osudy několika generací, které rozdělil obchod s otroky, jedna z temných kapitol historie Ghany i USA. Strhující, svěží vyprávění autorky Yay Gyasi rychle ubíhá, takže si ani nestihnete všimnout, že utekla celá staletí. Návrat domů je autorčinou literární prvotinou. A nutno přiznat, že Yaa Gyasi již touto první knihou nasadila laťku velmi vysoko.

Mnohovrstevný, dějově bohatý román o děsivých i neskutečně zajímavých dějinách, příbuzenských vazbách a lásce, které nelze jen tak zpřetrhat, vám po dočtení zůstane hluboko vryt do mysli. Možná, jako autorka článku, sáhnete i po encyklopediích a internetu, abyste se dozvěděli víc. A vězte, že ghanské Zlaté pobřeží (Cape Coast) pro vás pak už nebude jen turistickou destinací, ale také místem mnohé křivdy a bezpráví.

Autorka má nečekaně minimalistický vypravěčský styl, který uchvátí i skeptické čtenáře. Návrat domů, vydaný nakladatelstvím Mladá Fronta, potěší a zaujme všechny, kteří rádi objevují spletité rodinné ságy či poznávají dávno minulé doby prostřednictvím poutavých příběhů.