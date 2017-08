Viola získává v dědictví vinice, aniž by tušila, co všechno jí takový nečekaný dar způsobí. Román oblíbené autorky Markéty Harasimové Poháry touhy, který je plný pikantností, vůní a tajemna, přivádí čtenáře do prostředí moravských vinic, kde na hlavní postavu čeká spousta příjemného, ale také chvíle plné strachu a beznaděje.

Bublají dávná tajemství i současné vášně

Rodinná tajemství připraví Viole překvapení, když se jako dospělá ocitá na dramatické životní křižovatce. Právě nečekaná závěť dědečka pro ni představuje vítané východisko. Viola nemá o vinaření ani potuchy, ale vzácné vinohrady a polorozbořený vinný sklep znamenají slibný začátek. Z ruin hodlá vytvořit nové vinařství a pokračovat tak v rodinné tradici.

Ne všichni sdílejí její nadšení. Violu čekají předsudky a překážky, boj s lidskou zákeřností jí dává pořádně zabrat.

Ve vzduchu lítají emoce: skutečná přátelství, žhavá erotická vzplanutí, ale i odvrácená tvář lásky.

Ze záhrobí se začne zjevovat duch dědečka se záhadnými vzkazy. A aby toho nebylo málo, chladnokrevný násilník si vyhlédl právě Violu.

Jak velké nebezpečí Viole hrozí? To rozhodně není jediná záhada této knihy

Román nejen pro ženy

Napínavý příběh Markéty Harasimové je plný vášní a nečekaných zvratů. Knihy autorky, mezi které patří Sametová kůže (aktuálně vzniká scénář k celovečernímu filmu), Pouta z pavučin, Vražedná vášeň nebo třeba Mrazivé hry, čtou převážně ženy. Právě tyto tituly začínají zajímat i muže a Poháry touhy nejsou výjimkou. Třináctý titul je – kromě obvyklých žánrových linií této spisovatelky: detektivní a erotické – prošpikován duchařskou linií, která přidává k příjemnému napětí ještě mystično.

Nutnost degustovat

Pokud si ke knížkám sedáte se sklenkou vína, tentokrát pro vás bude nutností. Čtení Pohárů touhy totiž vyvolává kromě dalšího a dalšího hltání písmenek i chutě na dobré vínko. Když čtete o krásném prostředí plném inspirace, popadá vás neuvěřitelné nutkání vzít si lahev a nějakou tu lahodnou sklenku vypít.

Poháry touhy vydalo v roce 2017 Nakladatelství MAHA.