Libby zná celá Amerika, protože před dvěma lety je museli hasiči vysekat z vlastního pokoje. Jacka zná celá střední škola, chodí s krásnou holkou a má kupu kamarádů. A k tomu problém, protože nerozeznává lidské obličeje. Co se stane, až se tihle dva potkají? Dolehne na ně Tíha vesmíru.

Libby musela před lety opustit školu, protože ztloustla tak, že nemohla ven z domu. Poté, co jí zemřela maminka, začala ze žalu jíst. Čím víc jedla, tím nešťastnější a zoufalejší byla. Když se situace vyhrotila natolik, že ji museli i přes poškození stavby vyprostit z vlastního domu, konečně se její psychika probudila a přehoupla na zdravou stranu, a Libby byla ochotná začít hubnout. Teď se může vrátit do školy, i když ví, že to nebude jednoduché, přežít v tamní džungli, a začít si plnit své sny. Jedním z nich je také první láska.

Jack je na střední docela spokojený, oblíbený, má skvělou rodinu, kamarády a chodí s nejkrásnější holkou ze školy. Ale on sám si tím tak jistý není. Trpí špatně rozpoznatelnou poruchou, kterou se navíc ne vždy úspěšně snaží skrývat. Nepoznává vůbec nikoho podle obličeje, dokonce ani rodiče a vlastní bratry, u všech si vytváří nápovědy, aby je určil. Někdy se ale splete, a pak musí zahladit způsobené problémy, třeba když líbá cizí dívku místo té své. Pak se mu do cesty připlete Libby. Ta nejlépe rozpoznatelná holka na celé škole a ten nejnepravděpodobnější objekt jakéhokoliv zájmu.

Střední škola je většinou pro slabší jedince drsné a hnusné místo k žití, a Van Burenova střední není lepší. Libby i Jack si vláčí svoje problémy a čtenář jim nadšeně fandí. Dokážou si vzájemně pomoct a společně přežít zbývající čas na škole? Proč jen jsou spolužáci tak nechutní a pořád otravují? Najdou i přes všechny rozdíly Libby s Jackem společnou řeč a nakonec také tu vysněnou lásku? Nechte se ohromit a uhranout románem Tíha vesmíru.

Američanka Jennifer Nivenová vtrhla na scénu young adult jako blesk z čistého nebe svou předešlou knihou Všechny malé zázraky. A není se co divit, že i novinka Tíha vesmíru čtenáře baví a nenechává spát, dokud nedočtou. Nivenová dokáže stvořit postavy tak živé a zábavné, že je budete velmi záhy považovat za kamarády. Tíha vesmíru, vydaná nakladatelstvím Yoli, je skvěle vystavěný příběh, plný pomalu bublajících emocí, obyčejných hrdinů a neobyčejných starostí, který uchvátí nejen omladinu, pro niž je především určen. Svou tíhu vesmíru přeci nesou i dospělí a Jennifer Nivenová to moc dobře ví.

Přijměte pozvání do doby, kdy jsou největším problémem vzájemné vztahy, láska, něžná i drsnější šikana, ale hlavně hledání svého místa na Slunci. Takového místa, kde bude mít svět řád a smysl. Místa, které často hledáme celý život.