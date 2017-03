Bridgetornovi jsou zpátky v knize Julie Quinn Za vším hledej Bridgetornovy. Spolu s nimi se vrací i oblíbený mix romantiky, vtipného hašteření, dokonalých gentlemanů a nespoutaných dívek, na jaký jsou čtenářky zvyklé…

Rozjívená Billie Bridgetornová je vymodlené dítě a vždy byla víc klukem než vyšňořenou holčičkou. Spolu se sestrou a sousedovic bratry Rokesbyovými tvořila lumpárnickou čtyřku, kterou nemohlo nic zastavit. Teď už jsou všichni dospělí a jakž takž rozumní, Billie ale ztrácí všechnu těžce získanou grácii kdykoli, když potká George, nejstaršího Rokesbyho, upjatého osla, který byl vždy příliš snobský, než aby se účastnil jejich her. S Georgem se prostě vycházet nedá, všechno na něm ji provokuje k neustálým hádkám. Stručně řečeno, ti dva si lezou na nervy už pěkně dlouho. Billiin vymknutý kotník ale zapříčiní, že se budou potkávat víc než obvykle a také se víc poznávat…

Připouštím, že vymknutý kotník figuroval i v autorčině knize Jako v ráji z předešlé série Smythe-Smithova kvarteta. Ale jak jinak zpomalit takovou vichřici? Dávat postupně dohromady dávné známé s naprosto protikladnou povahou už tu také určitě bylo, ale když to funguje, tak proč to neoprášit? Zvlášť když je to taková legrace!

Hašteřivé půtky mezi spřátelenými Bridgetornovými a Rokesbyovými i zuřivé popírání rostoucí (a nežádoucí) přitažlivosti mezi divokou Billie a rozumným Georgem vyplňují první polovinu knihy, takže se nenudíte, i když by někdo šťouravější asi postrádal zápletku. Nepatrná zápletka se objeví až v druhé půlce, kdy Rokesbyovi dostanou špatnou zprávu z kolonií (z Ameriky, která se zrovna chce od Anglie trhnout). Rokesbyovi mají hodně synů, čili tahle série bude mít k potěše čtenářek hodně dílů (a evidentně ten díl o pohřešovaném Edwardovi bude asi i dramatický.)

Jako katalyzátor celého příběhu tu tedy fungují pouze obavy z nejisté budoucnosti, ale čert to vem, romance přece příliš děje nepotřebuje, hlavní jsou emoce. V tomto díle to rozhodně platí a ani nemáme autorce za zlé, že zápletku kapku ošidila, když její knihy jsou tak roztomilé a zábavné…

Originál: Because of Miss Bridgetorn, 2016

Překlad: Jana Jašová

Vydal: Ikar, 2017

279 stran