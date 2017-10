20 instalací od umělců z České republiky i zahraničí ukáže další ročník festivalu světla SIGNAL, který se bude konat od 12. do 15. října 2017. Na dvou trasách – Centrum a Vinohrady – budou předvedeny interaktivní instalace, světelné statické i site-specific instalace, dále projekce a videomappingy. Opět bude naprostá většina uměleckých děl umístěna ve veřejných prostorách. Novinku budou tvořit instalace umístěné uvnitř budov tzv. Galerijní zónu SIGNAL festivalu, která bude přístupná za poplatek. Vrcholem každého festivalového večera bude připomenutí 5 let od vzniku festivalu, které se odehraje na kostele sv. Ludmily na náměstí Míru. Slavnostní zahájení proběhne 12.10.2017 v 19:00 na náměstí Míru.

Také letos představí SIGNAL festival instalace umělců z celého světa. Jedním z nich bude významný australský umělec Kit Webster, jehož Axiom rozzáří náměstí Jiřího z Poděbrad. Instalace slavila úspěch i na světových festivalech. Také někteří další umělci přivezou do Prahy instalace, které zaujaly v cizině. Polovina instalací ale bude mít právě na pražském festivalu světla svou premiéru. Půjde třeba o díla od umělecké skupiny Blok_4 a studentů ateliéru intermédií na AVU představovaná v sekci SIGNAL CALLING powered by ČT art.

Díla nadějných tvůrců i velkých a světově uznávaných jmen oboru

„Našim návštěvníkům letos vezeme 22 umělců a uměleckých skupin z 10 zemí. Z koktejlu instalací, které jsme v rámci programové rady pro pátý SIGNAL zvolili, mám opravdu dobrý pocit a věřím, že si na festivalu najde každý tu svoji: od monumentálních instalací, jako je například ta od Ryoichi Kurokawy nebo Kita Webstera či dílo uskupení SPAM, za kterým stojí Vladimir 518 a David Vrbík, přes hravé RaumZeitPiraten a Antivj, křehkého Tetse Ohnariho k působivým dílům umístěným v galerijní části. Velkou radost máme letos také z počtu českých umělců i z množství nově vznikajících děl. Věříme, že laťku, kterou jsme si kdysi vytyčili, stále posouváme a ani tento říjen nebudou návštěvníci večerů strávených v ulicích Prahy litovat,“ říká programová koordinátorka Lenka Jiroutová.

Jako v předchozích letech bude většina instalací k vidění v ulicích města, čtyři díla budou letos tvořit novou Galerijní zónu SIGNAL festivalu. Cena za vstup bude 100 Kč a návštěvníci kromě zajímavého umění objeví i výjimečné prostory, které nebývají vždy přístupné veřejnosti.

Dvě trasy

Novinkou jsou i dvě trasy, což znamená objevit nová místa na trase Centrum, která povede přes Kampu, Staré Město až po Nové Město, ale také šanci projít si o něco komornější trasu Vinohrady zahrnující lokality Prahy 2 a Prahy 3.

„Rozhodnutí rozmístit instalace na dvě trasy hodně ovlivnila čísla návštěvnosti. Festival navštívilo přes 578 000 diváků, což je opravdu hodně. Rozhodli jsme se tedy pro letošek zkusit model dvou tras. Kromě toho, že si slibujeme větší rozptýlení lidí do ulic, nám to umožnilo posunout se na nové, zajímavé lokace,“ říká ředitel festivalu Martin Pošta.

6 videomappingů během každého večera

Na fasádě Tyršova domu bude možné putovat paralelními vesmíry se stereoskopickou 3D videomappingovou projekcí od barcelonského umělce Filipa Rocy, což je jednou z placených instalací festivalu. Diváci za vstupenku, ke které dostanou nezbytné 3D brýle, zaplatí 50 Kč.

Kostel sv. Ludmily na náměstí Míru bude hostit umění francouzského tvůrce Yanna Nguemy, který patří k současným špičkám oboru. Jeho dílo Caryatyds navozuje dojem pohybu desítek tisíc kamenů, čehož umělec dosáhl díky vlastnímu softwaru, který pro svoji práci po 4 roky vyvíjel. Videomapping tak pracuje s každou z přibližně 50 tisíc cihel tvořících fasádu kostela sv. Ludmily. Před spuštěním videomappingu se budou moci sami diváci zapojit do jeho odpočtu a prostřednictvím stránky www.odpocet.eu vyslat svoji molekulu a videomapping tak interaktivní hrou od Mercedes-Benz nastartovat.

5. výročí SIGNAL festivalu

Sv. Ludmila pak bude hrát stěžejní roli v oslavách 5. narozenin SIGNAL festivalu. Každý festivalový večer od 23:00 se na její fasádě odehraje všech pět videomappingů, které pro dominantu Prahy 2 doposud vznikly: Khôra od českého studia The Macula, Evoluce od španělských Onionlab, Escape od maďarského umělce Bordos.ArtWorks a Point Line Surface Solid od německého tvůrce Daniela Rossy. Závěr téměř 45minutové projekce bude patřit od Caryatyds od Yanna Nguemy.

SIGNAL festival slaví 5. let od svého vzniku a stal se významnou kulturní akcí. Z celkového počtu 100 instalací bylo 65 vytvořeno právě na míru SIGNAL festivalu, autory 23 z nich jsou čeští umělci. Na předchozích ročnících měli lidé šanci obdivovat umění tvůrců z více než 22 zemí světa, proto se SIGNAL považuje za mezinárodní festival. Akce přivedla přivedla do ulic Prahy více než 1.5 milionu návštěvníků. Také letos organizátoři očekávají, že případě příznivého počasí dorazí snad i více diváků než v loňském roce, kdy si světelnou show nenechalo ujít přes rekordních 578 000 lidí.

„SIGNAL festival je již pevným bodem v kalendáři podzimní Prahy a já jsem velmi rád, že akci takového rozměru, která je, jak vím, oceňovaná i v zahraničí, v Praze máme. To je jedním z hlavních důvodů, proč hl. m. Praha festival zahrnula do akcí s kontinuální podporou. Pevně věřím, že letošní ročník posune již tak vysokou laťku zase o kus výše a přeji festivalu kreativní tvůrce a odvážné nápady i do dalších let,“ říká radní pro kulturu hlavního města Prahy Jan Wolf.

Ani letos nebude chybět pestrý doprovodný program. 5. ročník festivalu světla SIGNAL se bude konat od 12. do 15. října.

Zdroj: TZ SIGNÁL festivalu