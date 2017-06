Vojenský průzkumník Nick rád vykrádá irácké poklady, při své další výpravě však narazí nejen na krásnou archeoložku Jenny, ale i na prokletý sarkofág. Samozřejmě ho nechá vyzvednout a probudí tak tisíce let starou mumii – tentokrát však ženskou verzi, princeznu Ahmenet. Ta nechce nic menšího než ovládnout svět, než to ale udělá, musí probodnout Nicka (do kterého se cosi vtělilo, legenda je kapku složitá) ten ale raději zdrhá…

Filmem se prohání spousta lehce nechutných oživlých mrtvol, všichni pořád nějak utíkají, už vám bude postupně připadat směšné, kde všude bude Nick zápasit se zombíkama… Akční scéna střídá další akční scénu, asi abyste nestihli moc přemýšlet. Tom Cruise se opět snaží zahrát „obyčejného chlápka s lidskými chybami“ (viz Svět zítřka atp.) který neví, jestli je slaboch nebo hrdina. Tady pro změnu váhá mezi temnou a lákavou nabídkou nesmrtelnosti od princezny nebo vykoupením láskou od sličné Jenny a blabla…

Zlatý Rick O´Connell a stará Sommersova verze. Tam se nepokoušeli být oduševnělí, byla tam spousta vtipu (který v téhle nové verzi supluje pouze Nickův zesnulý vojenský kumpán, a to jen na začátku) nebrali se moc vážně, a hlavně do příběhu nezamontovávali naprosto nesouvisející figury, viz Dr. Jekyll (Russell Crowe) který byl ve filmu naprosto zbytečně a vysloužil si jen několik nevěřícných odfrknutí od diváků v sále…

Zbytečné bylo i 3D, kromě pádu letadla v první polovině filmu neměl tenhle formát žádné další opodstatnění.

Nová verze Mumie se snaží být akčním trhákem a prý možná i rozjet novou, „originální“ sérii. Pokud by to byly jen další galimatyáše s nudnými postavami, nevěrohodnými dialogy, plné akčních scén, které už jste někde viděli – tak to potěš Pánbůh…

Mumie je jasná volba pouze tehdy, když objevíte volňáska a máte poslední den, kdy ho uplatnit…

Premiéra: 8. 6. 2017

Režie: Alex Kurtzman

Scénář: Jon Spaihts, Christopher McQuarrie

Kamera: Ben Seresin

Hudba: Brian Tyler

Hrají: Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Russell Crowe, Jake Johnson

Žánr: akční/dobrodružný

Stopáž: 110 min

Země vzniku: USA, 2017

Studio: UIP-Universal

Formát: 2D a 3D DCP, IMAX 3D, zvuk 5.1, 7.1 a Atmos

Jazyková verze: anglicky s českými titulky (2D, 3D, IMAX), český dabing (2D, 3D)

Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let

Stránka filmu: http://www.cinemart.cz/filmy/mumie/