Návrat na vinici Kristan Higginsové je odpočinkovou četbou z vinic, uprostřed třeskutých mrazů to pravé ořechové!

Faith se konečně vrací ze San Franciska domů na vinice, i když se jí moc nechce. Všichni jí budou připomínat ten trapas, když ji ženich nechal stát u oltáře, protože si konečně uvědomil, že je gay. Možná ho tam dokonce potká. Anebo tam bude muset potkávat toho idiota, který si s jejím snoubencem promluvil a donutil ho otevřít oči. Fakt skvělé…

Jistě, námět není nijak originální, kdekdo si hned vzpomene na seriál Manžel k pohledání, kdy si svou orientaci pán uvědomil až po patnácti letech či kolika. Tady je už od anotace jasné, ke komu to bude hlavní hrdinku táhnout, i když se (zdánlivě) nemůžou vystát. Plus nehorázné poselství o tom, že velkoměsta stojí za prd a nejlepší je farmařit a být hrdý na svou půdu. Přesto přese všechno má tenhle sladký románek něco víc – a to je nadhled a vtip. Už dlouho jsem se u romantiky takhle nenasmála nahlas jako tady. Faithin souboj s toaletou nebo zásah policejního náčelníka pod verandou… K tomu bláznivá rodinka plus kolotočová zlatokopka, snažící se klofnout tatínka-vdovce, bláznivý retrívr, prostě gejzír praštěných situací.

Autorka ví, jak porcovat legraci a kýč, a když hlavnímu hrdinovi přiřkne krom zádumčivosti ještě mise v Afghánistánu a hrdince dávné trauma, všechno jí to spolknete i s navijákem, protože přesně tohle jste vlastně už dlouho chtěli číst. Už neuvažujete nad tím, jak moc je to provařené, příběh je totiž tak roztomilý, hrdinové fajn, trochu si i popláčete a na konci to dobře dopadne.

Možná to z těch kapku cynických řádků není tak docela patrné, ale já si knížku vážně užila, čas s ní utekl jako voda a už se nedivím, že na poli romantických knih získává autorka čím dál víc vavřínů. Umí prostě osvědčená témata zpracovat vtipně. Jestli ještě něco od ní přeloží, budu mezi prvními, ale nic jí nedám zadarmo…

Originál: The Best Man, 2013, překlad: Jaroslava Novotná, vydal: Ikar, 2016, 383 stran