Litujete, že už je léto pryč? Chcete se znovu vydat někam, kde to voní sluncem, mořem a pohodou? Prostřednictvím čtyř žen z knihy Léto s Afroditou se dostanete do Řecka, a užijete si spolu s nimi krásnou dovolenou.

Čtyři ženy z různých zemí se setkávají na Korfu v Paleokastritse, aby změnily svůj život. Alespoň v to doufají, když si balí kufry směr moře. Každá má vlastní problémy a důvody, proč potřebuje rychlou změnu. A všechny se kupodivu týkají blízkých osob. Jedna z žen je stále sama, bez muže, druhá zase manžela má, ale ten se místo ní věnuje masérce. Třetí ženě utekl muž hned po svatbě a čtvrtá touží prorazit jako spisovatelka. Všechny se teď díky náhodě společně scházejí v taverně u Tonyho, snaží se vzpamatovat a užít si přítomnost a uvědomit si vlastní cíle. Pracovní i soukromé. A že v místech plných hezkých mužů, žhavého slunce a hřejivých nápojů se to daří daleko lépe.

Autorka knihy Léto s Afroditou je odbornicí na marketing, zdravou výživu a také, jak to podle tohoto románu vypadá, i odbornicí na romány pro ženy. Kim Greenová má na českém trhu premiéru a ta se jí povedla na výbornou. Umožnit čtenářům zažít krásnou hřejivou dovolenou plnou jiskření a vtipu a přitom nevytáhnout paty z domu, je skvělé. Tento způsob se výborně hodí, hlavně když si žádné volno nemůžete dovolit. Nelze opomenout ani výbornou obálku, která skvěle navozuje atmosféru hřejivého léta.

„A pro přesnost: nevyhodila jsem spodní prádlo proradné Rachel do popelnice. Ale zase jsem se modlila, aby se jí při schůzce s Ethanem na hlavu vykadil pták,” řekla upjatě Anya.

„To ale přináší štěstí,” poznamenala jsem a vzpomněla si na Bozova moudrá slova před obchodem Marks & Spencer.

„Tak tedy, nevadí. Beru to zpátky.”

A tak jsme rozhodly, že co se týče laciných, sexem posedlých, sprostých, trapných a potenciálně urážlivých sloupků, je v podstatě dovoleno všechno.

