Pokud byste si rádi přečetli román, který spojuje láska v nejrůznějších podobách, rozhodně sáhněte po Lásce v Římě. Kniha však nabízí mnohem víc. Autor vás provádí zajímavými lidskými příběhy s někdy až téměř groteskními situacemi, ale co víc, můžete přitom cestovat. Jestli se chystáte do Říma, vezměte to jako takovou teoretickou přípravu. Láska v Římě vás minimálně donutí putovat prstem po mapě.

Říká se, že Řím si zamiluje každý. Americký spisovatel Mark Lamprell v romantickém příběhu Láska v Římě (XYZ, 2017) propojuje příběhy tří různých párů. Ať už je to studentka umění Alice, která do Říma přichází sama, aby před tím, než se vdá, zažila dobrodružství. Přitom netuší, jak významně se jí má toto starobylé město zapíše do života. Existuje láska na první pohled? Ve druhém příběhu se seznamujeme s Meg a Alecem, rozhádaným bohatým manželským párem z Los Angeles. Po dvaceti letech se vracejí do Říma, aby tu Meg dokončila svůj „projekt” spojený s jednou starou dlaždičkou. Tak ji nakonec vrátí tam, kam opravdu nečekala. Constance sem zase míří se svou švagrovou Lizzie, aby splnily poslední přání Constanciina manžela Henryho. Ten chtěl, aby jeho popel byl rozprášen z Andělského mostu, kde se kdysi se svou ženou poznali.

„Ve sluncem zalitých klenbách Kolosea Alice právě zvedla k očím mobil, aby udělala snímek. Dokonce i nová Alice, pohrdajíc í památečními fotografiemi, před touto monumentální stavbou souhlasila, že stojí nejen za zážitek, ale i za zdokumentování. Bylo jí předem jasné, že tyhle snímky nikomu neukáže, dokonce ani Danielovi ne. Byly určeny jen pro ni, připomínka chvil, kdy náhle a nevysvětlitelně se i ona, tradičně spoutána obavami z názoru okolí, zničehonic a zázračně zbavila břemena a dělala jenom to, co se zamlouvalo jí samé.”

Láska v Římě ukazuje lásku v různých fázích – na počátku, během dlouhodobého vztahu a na konci. A každá z nich má svůj půvab. Budete zvědavi, kam zamíří kroky hlavních postav, stejně tak jako jejich příběh. Velmi dobře si může čtenář představit, jak by asi kniha vypadala na plátně. Vyloženě totiž vybízí k filmovému ztvárnění.

Díky románu máte celé jedinečné město jako na dlani. Projdete si ho pěšky, ale i autem nebo na skútru, minete známá místa jako Španělské schody, náměstí Piazza della Madonna dei Monti a koloseum nebo baziliku svatého Petra ve Vatikánu.

„Španělské schody se svažovaly od monumentálního chámu Trinita dei Monti dolů na rušné náměstí piazza di Spagna, kde uprostřed aut šťastně zurčela a špíchala Berniniho Fontana della Barcaccia ve tvaru lodi.”

Cesta postav je místy velmi veselá, místy zase vytváří hodně smutnou náladu. Oddechový příběh Marka Lamprella ve vás vyvolá spoustu emocí a určitě budete toužit se do Říma podívat, abyste si všechna ta kouzelná místa prošli sami.