Guy Ritchie, režisér svérázného pojetí Sherlocka Holmese, nyní přichází s novým zpracováním artušovské legendy. Vizuálně velkolepá akční fantasy je však bohatá i na odkazy na řadu dalších žánrů a titulů.

Po staletí žili lidé a mágové v souladu. To se změnilo až s čarodějem Mordredem, který obrátil své nadpřirozené schopnosti proti lidstvu. Jak se zdálo, měl jediný cíl – vyhladit hrad Kamelot. K tomu vyvolal na pomoc všechny možné temné síly.

Na obranu svého hradu a království se postaví hrdinný Uther (Eric Bana) se svým bratrem Vortigernem (Jude Law). Když už se zdá, že prohrávají, snaží se Uther útěkem z hradu zachránit spolu se svou ženou a malým synkem, Artušem. Při úprku ho v podzemních prostorách zabije i s jeho ženou jakési monstrum. Uther ještě předtím stačí loďku s chlapcem postrčit do proudu řeky…

Artuš vyrůstá ve městě, kde ho vychovávají kurtizány v místním nevěstinci. Mladík o svém původu a následnickém právu prvorozeného syna zavražděného krále nic neví. Živí se kapesními krádežemi a baví se pouličními bitkami. Vortigern, nyní despotický král, však ví, že Artuš někde vyrůstá. Chce ho najít a jednou provždy se zbavit legitimního následníka trůnu.

Jednoho dne je dospělý Artuš (Charlie Hunnam) odvlečen coby otrok pro stavbu královy monstrózní věže. Když náhodně vytáhne z kamene meč zvaný Excalibur, král ho pozná. Tím pro Artuše začíná boj nejen o holý život, ale i o svobodu králových podaných. Musí se přihlásit k původu, o kterém nevěděl a svádět boj, o který vůbec nestál…

Každé další zpracování známého tématu zákonitě přináší otázku, co nového přinese. Jak režisér na stříbrných plátnech léty prověřené téma obohatí. Nejinak je tomu i v případě legendy o králi Artušovi, která se stala námětem mnoha historicko-dobrodružných filmů či fantasy žánru. Starší a střední generace si možná vzpomene na Boormanův film Excalibur. Jeden z mála filmů „ze západu“, který se k nám tehdy dostal a v našich kinech byl velkým hitem. Byl to trochu krvák, ale byl to také snímek se skvělou výpravou, zkrátka povedené dílo po vizuální i herecké stránce. A pak tu také byla ta sexuální scéna v brnění, že. I tohle tehdy bylo něco…

O Artušovi, legendárním panovníkovi z přelomu 5. a 6. století, byla mezitím samozřejmě natočena řada dalších verzí. Nyní se veleznámé látky ujal britský režisér Guy Ritchie. Už při vyslovení tohoto jména musí být filmovým znalcům jasné, že půjde o velmi neotřelý pohled, který nemusí sedět každému, ale který přiláká do kin především mladší publikum, chtivé dynamicky nastříhané a haldou počítačových triků podpořené akce. Už před osmi lety vzbudil Ritchie pozornost novým zpracováním dobrodružství Sherlocka Holmese. Příznivci rozvážného muže s lulkou v puse možná kroutili hlavou nad jeho pojetím coby akčního hrdiny (ve stejnojmenném filmu ho ztvárnil Robert Downey, Jr.). Nicméně „nový Holmes“ zaznamenal úspěch u tuzemských i zahraničních diváků a do kasičky studia přinesl celkem slušný zisk. Druhý díl (Sherlock Holmes: Hra stínů) na sebe nechal čekat pouhé dva roky. Už tak úspěšný nebyl a ani tolik nevydělal, ale pořád se řadí k těm povedenějším snímkům. Guy Ritchie si po krátkometrážním snímku o fotbalové hvězdě Davidu Beckhamovi (mimochodem v „Artušovi“ si zahrál malou roli lučištníka) střihl diváky vcelku příznivě přijatou dobrodružnou komedii Krycí jméno U.N.C.L.E. Pak se vrhl na Artuše.

Zpracování legendy nechává scénáristům a režisérovi relativně volnou ruku. V případě „nového Artuše“ je vidět, že si všichni tvůrčí svobody užili do sytosti. Zapomeňte na nějaké hlubokomyslné historické drama, pomalé nájezdy kamery apod. Ritchie skutečně dostál všem předpokladům vycházejícím z posledního Holmese a od základu artušovskou legendu překopal. V jeho akční fantasy ale najdeme kousky ze všeho možného – z kultovního seriálu Hra o trůny (ve filmu se objeví hned tři herci, kteří si tu zahráli), Pána prstenů, Thor (tady soubor bratrů nahradil souboj synovce a strýce) filmů ze starověkého Říma (především davové scény „oslavující“ krále), ale i z moderních thrillerů, což je markantní například ve scénách přípravy atentátu na krále a následného úprku Artušovy družiny z města. Nechybí ani klasické téma „výměny rukojmích“. Na novém pojetí Artuše je ovšem příjemné, že dlouho odmítá převzít roli hrdiny. Chce žít svůj život a všechny ty velkolepé plány na svržení krále (zpočátku) sarkasticky komentuje.

Všechna tahle žánrová mozaika má své kousky přesně dávkované. Film začíná jako čistá fantasy a posléze se mění ve vážné historické drama. Později se objeví také humor a Charlie Hunnam coby Artuš najednou začne sázet jednu hlášku za druhou. Ale i odlehčující scény jsou přesně dávkované a v přesný okamžik skončí. Příběh zase zvážní a dojde dokonce na srdceryvnou zápletku se ztrátou otce jedné z vedlejších postav (v kontextu celého děje skoro zbytečnou).

Tohle všechno může evokovat jistou scénáristickou nevyrovnanost, která je ještě viditelnější v závěru, kdy se po všech těch snahách svrhnout (rozuměj zabít) nenáviděného krále nakonec zdá, že by na všechno stačila magie jedné čarodějky (španělská herečka Àstrid Bergès-Frisbey), která Artušovi celou dobu pomáhá. Naštěstí vizuální a trikové orgie všechno zachraňují. Divák lačný temných krajin, podivných tvorů a zlověstně vyhlížejících majestátních hor i do temné mlhy čnících hrozivě vypadajících staveb (film se natáčel v Anglii, Walesu a Skotsku, ale herci jistě strávili řadu hodin před zeleným plátnem), si přijde na své. Města, zlověstný hrad s obří věží, sklepení, řada různých příšer, to vše tvoří digitální kulisy blockbusterového fantasy příběhu. Nepřehlédnutelnou složkou filmu (tedy spíše nepřeslechnutelnou) je výborný soundtrack s patřičně podmanivou hudbou Daniela Pembertona, která dokáže být zároveň dramatická až vyloženě zlověstná.

Představitel Artuše, sedmatřicetiletý britský herec Charlie Hunnam se i českým divákům nedávno představil v historicko-životopisném dramatu Ztracené město Z. Během své kariéry získával zkušenosti i „za mořem“, kde se objevil v několika seriálech. Zahrál si mimo jiné v dramatu Hooligans či sci-fi Potomci lidí. Coby Artuš dokáže přes svůj výraz „co tu vlastně dělám“, případně „po tomhle jsem netoužil“ své hodiny strávené v posilovně později samozřejmě náležitě využít. To vše doprovázené patřičně odhodlanými a naštvanými výrazy, když je rozhodnut dotáhnout svou misi do zdárného konce.

Z dalších známých tváří mu sekunduje výborný herec Jude Law. Přiznám se, že jsem však měl trochu problém uvěřit mu „zlého krále“, protože ho znám převážně z kladných rolí (v Ritchiově Sherlockovi si zahrál Dr. Watsona). Na druhou stranu všichni víme, že padouch vždycky nemusí vypadat jako padouch a Jude Law si svého „záporáka“ užil. Je to vidět hlavně ve scéně, kdy má ovládat dav poddaných. Podoba s některými římskými císaři, například Nerem, není možná náhodná. Na plátně se rovněž ukáže australský herec Eric Bana, který se blýskl už v Troji nebo ve válečném dramatu Černý jestřáb sestřelen. Tady má bohužel jen malou roli, i když se často objevuje v retrospektivě.

Král Artuš: Legenda o meči je vizuální jízda přinášející moderněji natočené a akčnější pojetí staré legendy. I když tu najdeme její typické „propriety“ (Excalibur, Kamelot, kulatý stůl, mágové, zrada, čest, pomsta), není to nová verze Artušových dobrodružství. Je to spíše řemeslně poctivá podívaná hned několika žánrů, cílená především na příznivce Hry o trůny nebo Thora. Asi nemusím dodávat, že si film užijete přímo úměrně s velikostí plátna v kině.

Velká Británie / Austrálie / USA, 2017

Česká premiéra: 11. 5. 2017

Režie: Guy Ritchie

Hrají: Charlie Hunnam, Jude Law, Àstrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Eric Bana, Annabelle Wallis, Hermione Corfield, Katie McGrath, David Beckham, Mikael Persbrandt, Freddie Fox, Neil Maskell, Peter Guinness, Poppy Delevingne, Kalle Hennie, Aidan Gillen, Peter Ferdinando, Mark Haldor, Miroslav Zaruba, Attila G. Kerekes, Tom Wu a další.

Délka: 126 minut

Mluveno anglicky (české titulky)

Oficiální česká stránka filmu: http://www.freeman-ent.cz/klient-84/kino-78/stranka-1669/film-133331