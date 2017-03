Kong: Ostrov lebek

Skupina vědců vedená doktorem Randem (John Candy) objeví počátkem sedmdesátých let díky stále dokonalejší technice satelitního snímkování dosud nezmapovaný ostrov kdesi v Pacifiku. Ví o něm pouze to, že se k němu váží různé legendy o zmizení letadel či lodí, ne nepodobné těm o Bermudském trojúhelníku. Rando věří, že se zde mohou skrývat původní obyvatelé Země – přeživší prehistorická monstra, která si jednou možná budou chtít vzít „svou“ planetu zpět. Tím přesvědčí jistého senátora, aby na průzkum ostrova uvolnil dotace a dal jim k ruce (pro každý případ) posilu z řad armády.

Plukovník Packard (Samuel L. Jackson) právě dostal rozkaz rozpustit svou jednotku ve Vietnamu a vrátit se domů. Když dostane nabídku, aby se zúčastnil ještě jedné akce, na které by vedl rotu vojáků na mapovací misi, rád souhlasí. Ví, že by mu doma ve Státech akce chyběla. Výsadek na dosud neznámém ostrově, kterému se říká „Ostrov lebek“ doplňují protiválečná fotografka Mason Weaverová (Brie Larsonová) a bývalý člen armády a specialista na stopování Jack Conrad (Tom Hiddleston). Nikdo netuší, čemu zde budou muset čelit…

Obrovská opice King Kong patří ke klenotům filmového plátna, stejně jako její konkurent Godzilla, neohrožený Batman či Superman. Není divu, že se k těmto tvorům, respektive postavám tvůrci v průběhu let neustále vracejí a využívají stále modernější filmové techniky (tj. triků) k překonání předchozích verzí. Daří se jim to tu s větším, tu s menším úspěchem. Někdy přesouvají děj do jiné doby či do jiných lokací, případně přidají nějakého dalšího „hlavního hrdinu“ či rivala. Místo jednoho „vetřelce“ tak v pokračování řádila hned celá řada vetřelců. Někdy se dokonce spojí hrdinové různých příběhů v jednom filmu, takže se třeba na plátně potká „predátor“ s „vetřelcem“.

King Kong děsí i baví diváky už od roku 1933, kdy vznikla první verze na námět spisovatele detektivek Edgara Wallaceho a scénáristy Meriana C. Coopera, který se také podílel na režii. I přes technicky vyspělejší novější verze, zejména ty nejznámější z roku 1976 (s Jessicou Langeovou) a 2005 (od režiséra Pána prstenů Petera Jacksona) patří tato verze stále k nejoblíbenějším.

Nové zpracování si vzal na starost režisér Jordan Vogt-Roberts, který získal řadu úspěchů svým krátkometrážním snímkem Successful Alcoholics, spolurežíroval seriál Nejsem do tebe blázen, ale filmově se zatím nijak výrazně neprosadil. Jeho snímek z per scénáristů Maxe Borensteina (podílel se už na vzniku Godzilly z roku 2014 a televizní verzi sci-fi hitu Minority Report), Dana Gilroye a Dereka Connollyho se vrací zpět k původnímu námětu z roku 1933. Zatímco tam se dokonce podaří nezvaným hostům ostrova Konga omámit a převézt do New Yorku, kde začíná druhá část dramatu, tady se děj odehrává pouze na ostrově. Tím se liší i od verze z roku 1976, která se odehrává v New Yorku a verze z roku 2005, která dějově víceméně kopíruje první verzi, tedy část se odehrává na ostrově a část ve velkoměstě.

Přiznám se, že jsem trochu váhal, když jsem dostal pozvánku na novinářskou projekci. S kolegyní jsme se ale shodli na tom, že jsme si zprvu podle snímků a anotace říkali, že to bude „nějaká další akční blbost“, ale nakonec nás přesvědčil trailer a herecké obsazení. Samuel L. Jackson by snad ve vyložené hlouposti nehrál a Tom Hiddleston, který ztvárnil jednu z hlavních postav, nejenže v poslední době sklízí úspěchy ve filmových adaptacích komiksů (Thor, Avengers), ale je také hvězdou úspěšného seriálu The Night Manager. Kong naštěstí není „akční blbost“. Ale popořadě…

Pro někoho, kdo viděl pouze verzi z roku 1976, může být překvapením, že se tahle velká naštvaná opice objeví poměrně brzy a rychle zničí většinu vojenské jednotky. Tady si tvůrci digitálních efektů dali zejména záležet na devastaci helikoptér. Kdo však zná ostatní verze nebo příběh King Konga alespoň obecně, ví, že Kong není to nejhorší, co návštěvníky ostrova čeká. Obrovští ještěři, pavouci, chobotnice a další havěť, ti všichni číhají někde v džungli, připraveni zaútočit a rozdrtit a sežrat vše, co se jen pohne. Hodně se tu využívá klasických „lekaček“, kdy najednou nastane hrobové ticho („mrtvolné“ by asi bylo výstižnější) a diváci i filmoví hrdinové čekají, odkud se co vyřítí.

Jordan Vogt-Roberts natočil poctu nejen původní, první části King Konga, ale v jeho snímku můžeme najít hold řadě propriet či scén z jiných filmů. Divák tu může objevit něco z Predátora, Ztracených, Robinsona… Sami jistě najdete některé další podobnosti. Stejně tak dokázal režisér natočit stokrát viděné záběry zajímavým způsobem, protože zřejmě ví, že některé záběry budou u diváků bodovat pořád. Takové letící helikoptéry nasnímané proti zářícímu zapadajícímu slunci, podbarvené skladbou Paranoid od Black Sabbath – to je lahůdka pro každého milovníka válečných filmů z Vietnamu. Je to sice klišé, ale je jich tu víc. Nicméně to tak nevadí, pokud je jasné, že se k nim tvůrci cílevědomě hlásí. Zřejmě vědí, že je divák bude očekávat, a tak mu dopřejí pár dalších. Jak jinak chápat vojáky a jejich hrdinské řeči nebo dokonce obyčejné postoje, když se zrovna nic neděje.

Novému zpracování King Konga se sice nevyhnuly některé směšnosti (mečem nebo pistolí proti obrovským predátorům, typické hlášky „zabijeme toho parchanta“), ale naštěstí jich není moc, aby to inklinovalo k parodii nebo to narušilo celkově příznivý dojem z filmu.

Když už tvůrci vyčerpali zásobu monster, je jim ke cti, že to zbytečně neprotahovali a nachystali velké finále (za pomoci další armády – trikařů z Lucasovy Industrial Light & Magic) a nezapomněli ani na starý dobrý něžný motiv, známý už například z verze z roku 1976 – záběr na v podstatě dobráckého Konga, který v dlani hýčká křehkou krásku (tady Jessicu Langeovou vystřídala americká herečka a zpěvačka Brie Larsonová). Mimochodem Kong byl vytvořen nasnímáním pohybů herce a kaskadéra Terryho Notaryho, který si podobnou roli „zahrál“ už ve snímku Zrození Planety opic z roku 2011.

Na tomto místě bych se měl zastavit u herců – ale s výjimkou Jacksona, které mu to coby „drsňákovi“ v uniformě vážně sekne, není moc o čem psát. Hiddleston je tu pouze jako vše chápající, novým podmínkám se snadno přizpůsobující klidná protiváha výbušnému plukovníkovi Packardovi. Larsonová je prostě pro film nezbytná kráska, nic víc. Ostatní postavy mizí jedna za druhou. Jediný John Candy zanechá kromě Jacksona v divákovi nějakou výraznější vzpomínku. Nicméně to vůbec nevadí. Je jasné, že tenhle film není o hercích.

Kromě stále dokonaleji vyvedených a občas i nechutně slizkých příšer je tu pro mě největším hercem PŘÍRODA! To je herec, který po celou dobu nesleze z placu a odvádí vždy stoprocentní výkon. Soupeří s herci a monstry o divákovu přízeň a daří se mu to. Kdyby náhodou příběhu docházel dech, vždy se můžeme kochat neskutečně krásnou fantasy-pohádkovou krajinou (natáčelo se na Kualoa Ranch na havajském ostrově Oahu, dále ve Vietnamu a v Austrálii), plnou skal vystupujících v mlžném oparu z vody, případně zvláštními lesy či jezery. Nevím, nakolik bylo co upravené v počítači a také je mi jasné, že svou práci udělaly různé kamerové filtry, ale začínám setřít na letenku na Havaj.

Ovšem snadnější bude nejprve dát si stranou pár peněz na soundtrack, který je „nabušený“ dobovými rockovými hity stejně jako výzbroj plukovníka Packarda. Předpokládám, že album z tohoto filmu bude jistě velmi žádané.

Za dvě hodiny dostane divák to, co očekává. Řemeslně zručně zpracovanou porci dobrodružství vzdávající hold původní klasice, které se drží. Poctu řadě filmů s dobrodružnou či válečnou tématikou, která ale naštěstí nesklouzává k bezduché střílečce. Může se těšit na napětí odlehčené hláškami, doplněné trochou romantiky a nezbytného ponaučení.

Upozorňuji na to, že po závěrečných titulcích následuje celkem zbytečný oslí můstek k zřejmě chystanému pokračování, kdy bychom se měli bát ještě větších oblud, než ty co jsme právě ve filmu shlédli. Jak ale poznamenala po projekci jedna kolegyně – je otázkou, co by to mělo být. Třeba Kraken?

USA / Vietnam 2017

Česká premiéra: 9. 3. 2017

Režie: Jordan Vogt-Roberts

Hrají: Tom Hiddleston, Brie Larson, Corey Hawkins, Samuel L. Jackson, John C. Reilly, Jason Mitchell, Toby Kebbell, John Goodman, Thomas Mann, John Ortiz, Shea Whigham, Tian Jing a další.

Délka: 118 minut

Mluveno anglicky (české titulky)

Oficiální česká stránka filmu: www.freeman-ent.cz/klient-84/kino-78/stranka-1669/film-125548