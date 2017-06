Klidné předměstí, spořádání sousedé. Veselé a přátelské sousedské večírky. Vše vypadá přímo pohlednicově, až se z jednoho domu ozve výkřik – zmizela šestiměsíční holčička.

Anne a Marco žijí spokojeně se svou malou dcerkou Corou v krásném domě na předměstí. Jednoho večera vyrazí k sousedům na oslavu narozenin. A protože je na poslední chvíli vypeče slečna na hlídání, nechávají Coru doma s tím, že ji budou chodit kontrolovat, což také dělají. Nic se přeci nemůže stát, jsou jen přes zahradu, mají s sebou elektronickou chůvičku, a co půl hodiny jdou malou zkontrolovat. Večírek ubíhá, Marco se báječně baví, ale Anne je stále neklidnější. Po příchodu domů s hrůzou zjišťují, že jejich sladká Cora zmizela, někdo ji zřejmě unesl.

Kolotoč vyšetřování se rozbíhá a vrchní detektiv Rasbach klade řadu nepříjemných dotazů. Zoufalým rodičům se dokonce zdá, že by si snad mohl myslet, že Coru nechali unést či snad dokonce sami zabili (nedopatřením?) a tělo kdesi ukryli. Proč si nepamatují, co měla dcerka na sobě? Co znamená rozbité zrcadlo v koupelně? Proč nezůstali doma nebo nevzali dítě na návštěvu s sebou? Otázky se množí, podezření přibývá. Navíc se začíná ukazovat, že spořádané předměstské sousedství není tak duhově poklidné, jak se na první pohled zdálo. Mohou snad nakonec za všechno ti Manželé odvedle?

Detektivní příběh Manželé odvedle z pera autorky Shari Lapeny je jedním z těch, do nichž se vaše mysl ne a ne zakousnout. Jakmile však budete jednou lapeni, nutí vás autorka číst a spolu s detektivem Rasbachem tápat mezi důkazy a podezřelými. Hned od začátku se připravte na to, že neuvěříte jediné větě Anny a Marca, sousedi vám přijdou nedefinovatelně divní, prarodiče málo angažovaní a vyšetřovatelé až moc podezřívaví. Postupně však zjistíte, že asi mají proč, a právě v tu chvíli příběhu propadnete.

Manželé odvedle, vydaní nakladatelstvím Knižní klub (2017), jsou starou dobrou detektivkou, v níž se autor nesnaží čtenáře zalknout potoky krve a celým hřbitovem obětí. Shari Lapena sází raději na zločinem dýchající prostředí, vykreslené charaktery a napínavý děj. Máte-li rádi možnost pátrat po vinících spolu s detektivy, a přitom rozkrývat temné podhoubí jednoho vztahu, jsou Manželé odvedle ideálním čtením pro vás.

Elektronická chůvička šumí a odhaluje klidný dech spícího nemluvněte. Pak se člověk chvíli nesoustředí a najedou je na druhé straně ticho. Nepříjemné a zlověstné ticho naznačující, že v dětském pokojíku se stal zločin…