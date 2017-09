Smrt v hlavní roli je oblíbené téma, ať už v komiksech Neila Gaimana, nebo v oblíbené fantasy sérii Daryndy Jones (První hrob napravo/nalevo/před nosem). Její zpodobnění sexy Smrťáka by se ale asi velmi podivilo, kdyby potkalo potrhlou partičku kolem Charlieho Ashera – asi by ho to kleplo…

Být obchodníkem se smrtí není žádná sranda. Hlídat všechny ty duše a tak… A co teprve, když vám ty duše někdo ukradne dřív, než si pro ně přijdete. San Francisko čekají těžké časy v novém humoristickém románu populárního amerického spisovatele…

Příběh volně navazuje na autorův předchozí román Špinavá práce, který ale vyšel před deseti lety a vůbec si nepamatuju, o čem to bylo. Naštěstí si lze leccos domyslet, protože toho hodně vyplývá z nového děje – Charlie Asher předtím umřel a teď se jaksi převtělil do čehosi nelidského, jeho sedmiletá dcera je Smrt a penzionovaný detektiv Rivera odmítl dělat Obchodníka s dušemi a svět se kvůli tomu asi brzo zhroutí. Normálka…

I když pořád někdo skáče z mostu Golden Gate a mrtví promlouvají a smrt (nebo lépe Smrt) je všudypřítomná (nebo v druhé třídě základní školy) neubráníte se častému pousmání. Někdy i zachechtání, protože Moore si dokáže dělat legraci z vážných věcí a míchat na sebe nejrůznější podivnosti, a to vše prokládat úžasnýma hláškama. Kdybych měla vyjmenovat, co všechno se tu semele, znělo by to jako totální fantasmagorie.

Nejblíž se autorův styl podobá morbidní poetice Tima Burtona, v kombinaci s apokalyptickou vizí Terryho Pratchetta v knize Dobrá znamení – i tam byla Smrt teprve dítě. Ale k tomu přidejte oživlé figurky z lančmítu a divoký mix keltské mytologie a staroegyptských božstev, a máte tu jedinečný a bláznivý mišmaš, který vám bezpečně zlepší náladu…

Originál: Secondhand Souls, 2015

Překlad: Tomáš Jeník

Vydal: XYZ, 2017

352 stran