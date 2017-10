Na prknech Hudebního divadla Karlín je od října možnost vidět slavnou filmovou legendu, převedenou do podoby divadelního muzikálu. Titulní role barové zpěvačky Deloris byla na míru ušita Lucii Bílé…

Nikomu už snad nemusíme představovat dějovou linku: Zpěvačka Deloris van Cartier chce být slavná star, když se ale stane svědkem vraždy, jde pod policejní ochranu. Její kamarád Eddie, roztomilý philadelphský polda, ji ukryje v klášteře Království andělů. Z čehož není Matka představená příliš odvázaná. Deloris, nyní sestra Mary Clarence, se tam ujme místního pěveckého sboru, který je katastrofální, a pozvedne ho do netušených výšin. Potud vše při starém. Naštěstí autoři muzikálu popustili uzdu fantazii a dál už se původního scénáře nedrželi, a tak namísto pěvecké soutěže tu sbor získává nové ovečky a peníze na provoz kláštera hlavně svým živějším pojetím církevní hudby. Závěr ale zůstal nezměněný – zlo bude potrestáno a Deloris zjistí, že jeptindy jsou fajn a že je s nimi dobře.

I divákům je s nimi dobře. Svižné sborové melodie vykouzlily úsměvy na tvářích a poklepávání do rytmu. Lucie Bílá na jevišti řádí jako tajfun, bylo znát, že si představení užívá. Václav Noid Bárta v roli gangstera Curtise předvedl další verzi „macho chlápka“ s drsným hlasem i výrazem, tentokrát s parukou a v kožichu. Roman Tomeš jako nesmělý policista Eddie vnesl do příběhu humor i trochu toho amerického snu o překonání sebe sama. V klášterních hábitech bylo zatěžko rozpoznat jednu sestru od druhé, Matka představená (Světlana Nálepková) měla aspoň jasně viditelný kříž a vedoucí sboru Mary Lazarus (Pavla Břínková) zas obrovské brýle. Jinak z houfu vybočovala už jen ta výstřední jeptiška, co rozhazuje rukama, a samozřejmě čekatelka s čelenkou, Mary Roberta (Veronika Vyoralová). Její jasný hlásek byl překvapením večera. Václav Vydra jako monsignore byl tradičně rozpačitě slizký, čili vše na svém místě.

Velkolepé (a dravé) finále sice mohlo v divácích na poslední chvíli vyvolat pochyby, jestli pro klášter opravdu bylo takové terno mít mezi sebou Deloris, ty ale přehlušilo nakažlivé veselí a neuvěřitelný drajv. I když se klášter nebezpečně přiblížil kabaretu, přinesl sebou velký divácký zážitek, skvělá pěvecká čísla, humor a energii, to vše v doprovodu živé kapely. Pokud máte rádi původní film, dobrý muzikál, Lucii Bílou nebo všechno dohromady, Karlín připravil show přímo pro vás…

Délka představení: 2 hodiny 40 minut

Osoby a obsazení:

Deloris Van Cartier / Sestra Mary Clarence:

Lucie Bílá

Markéta Procházková ( understudy )

Matka představená: Světlana Nálepková, Iva Pazderková

Curtis Shank: Václav Noid Bárta, Tomáš Trapl

Poručík Eddie Souther: Martin Písařík, Roman Tomeš

Sestra Mary Lazarus: Pavla Břínková

Monsignor O‘ Hara: Jaromír Dulava, Václav Vydra

Sestra Mary Patrick: Markéta Procházková, Barbora Šampalíková

Sestra Mary Robert: Vendula Příhodová, Veronika Vyoralová

Sestra Mary Theresa: Helena Dytrtová, Hana Seidlová

TJ: Ivo Hrbáč, Jan Urban

Joey: Denny Ratajský, Martin Sobotka

Pablo: Lukáš Kellner, Petr Ryšavý

V dalších rolích:

Pavlína Ďuriačová, Eliška Grabcová, Andrea HoláLucie Chlumská, Kateřina Klečková, Petra Kosková, Kateřina Nováková, Kateřina Sedláková, Barbora Skočdopolová a Veronika Veselá