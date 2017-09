Průvan v hlavě je nový singl zpěvačky a herečky Moniky Načevy, který dal název novému albu. Křest alba Průvan v hlavě, které vychází na labelu Ajlavmjuzik, proběhne 29. září 2017 v prostorách Anežského kláštera.

Po loňském albu Na svahu, který Monika Načeva vydala s Michalem Pavlíčkem za doprovodu smyčcového Pavel Bořkovec Quartet vytvořila zpěvačka novou desku. Znovu se při ní setkala s básnířkou Sylvou Fischerovou a DJ Five. Premiérou byla spolupráce se slovenským beatmakerem Valérem Smutkem alias Tentato, který představuje nadějnou budoucnost elektronické scény.

Zajímavou kombinací vzniklo unikátní album plné křehkých slov zpívaných sametově uhrančivým hlasem Načevy, který doplňují temně vrzající a úderné beaty Tentato a Five. Vše přitom působí velmi harmonicky. V některých písních jako je například „Teror” převládá elektronika. Hlas Moniky Načevy se zdánlivě topí a mění ve stroj, zatímco jinde („Když tě obejmu“ nebo „A potom tam viděla II“) dostávají slova větší prostor a vyvolávají znepokojivé otázky odcizení, opuštěnosti, matných vzpomínek na něco z minulosti, co kdykoliv může rozpadnout.

„Básnické texty Sylvy Fischerové jsou pro mě rovnocenným pokračováním zhudebňování silných básní po dlouholeté spolupráci s Jáchymem Topolem. Cítím stejně silné propojení,“ říká Monika Načeva o básnířce a spisovatelce Sylvě Fischerové. Ta debutovala roku 1986 básnickou sbírkou „Chvění závodních koní“ a její verše byly přeloženy do řady jazyků, dva básnické výbory vyšly dokonce ve Velké Británii, výbor „Stomach of the Soul“ v USA.

S DJ Five, jedním z nejvypracovanějších a nejúspěšnějších turntablisů v ČR, spolupracovala Načeva již na albu „Mami“ (2007). DJ Five je několikanásobným vítězem československých šampionátů DMC a ITF a je inspirován zvukovými efekty a sound-designem, rád kombinuje trip-hop a chill-step. Jeho tvorba je založena na jeho intenzivním studiu gramofonových technik – vytváření rytmických zvuků, tzn. škrábanic. Výsledkem spolupráce této trojice je nové album „Průvan v hlavě“.

V jejich podání je svět silný a stabilní. Sice se do něj někdy neumíme strefit, někdy nám „vteřiny uhýbají, vteřiny zahýbají, “ ale klidný hlas Načevy a tvrdé scratche a beaty udávají našemu životu poměrně hodně přijatelný a pevný rytmus.

Na křest desky se můžete podívat v pátek 29. září 2017 od 20 hodin do Anežského klášteřa, Národní Galerie v Praze v rámci letního programu Anežka LIVE! Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji GoOut za 150 Kč. Kmotrem alba, jehož obal vytvořil umělec Josef Bolf, bude Otto M. Urban. Jako support vystoupí skupina BA:ZEL.

Zdroj: TZ Moniky Načevy