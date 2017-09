Rok 1891 nebyl na první pohled ničím zvláštní. Narodil se v něm ovšem někdo, díky němuž se už více jak osmdesát let baví děti po celém světě. I když rodiče kvůli tomu musí občas sáhnout poněkud hlouběji do peněženky… Když vyučený tesař z chudé dánské rodiny Ole Kirk Christiansen přišel během hospodářské krize o práci, začal přemýšlet, čím se bude živit dál. V roce 1932 začal vyrábět dřevěné hračky a o dva roky později dal své firmě název Lego (zkratka dánských slov leg godt – „hrát si dobře“; v latině „lego“ znamená „dát dohromady“). Tehdy ještě dělal miniaturní verze domů a nábytku ze dřeva a jistě netušil, že se jeho později plastová (od roku 1947) stavebnice stane nejznámější stavebnicí na světě, ze které půjde postavit téměř vše – od automobilu, přes letoun, hrad, až třeba po funkčního robota. A že se jednou jeho systém kostek, které je možno spojovat dohromady a které si firma nechala patentovat, dostane až do filmu.

„Ninjago“ (v originále jednodušeji The Lego Ninjago Movie – nechápu ten česky komplikovaný název s ochrannými značkami) není ovšem prvním celovečerním snímkem pro děti, ve kterém plastové postavičky ožily v plastových městech a proháněly se ve všech možných futuristických prostředcích. Už například v roce 2014 vznikl LEGO® příběh, 3D film natočený pomocí počítačové animace podle původního scénáře. Sledoval osudy Emmeta, obyčejné, pravidel dbalé a dokonale průměrné mini-figurky LEGO, která je omylem považována za nejvýjimečnější osobu a která jako jediná může zachránit svět. Podle distributorů se stal LEGO® příběh celosvětovým fenoménem, z čehož těžil podobně laděný snímek LEGO® Batman film, který měl u nás premiéru v únoru letošního roku. Samotný „Ninjago“ pak vychází z dánského seriálu Ninjago: Masters of Spinjitzu (z roku 2011), ale dějově se má lišit.

Nyní tedy hned trojice režisérů (Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan) přivádí na plátno dobrodružství ze světa Ninjago, jehož hlavním hrdinou je šestnáctiletý Lloyd. Na první pohled je to zcela obyčejný středoškolák, který to však nemá mezi dětmi v Ninjago City jednoduché. Jeho otec je totiž obávaný zlý válečník Garmadon, který žije na sopečném ostrově poblíž města a podniká proti němu pravidelné devastující výpady ve snaze ho ovládnout. Lloyd a parta jeho kamarádů vedou tajný život nindžů, kteří za pomoci všemožných technologií jako jediní zatím dokáží Garmadonovy útoky odrazit. Padouch, který netuší, že obávaný Zelený nindža je jeho syn, o kterého se nikdy příliš nestaral, však už chystá mnohem účinnější zbraň…

Jednoduchý příběh plný soubojů, honiček, tajemných míst i (nezbytného) rodinného ponaučení (k tomu se ještě dostanu) začíná hraným prologem. V něm starý prodavač (Jackie Chan) vysvětluje jakémusi klukovi příběh jedné z Lego figurek, které se dostanou do jeho krámku. Samotný film bude jistě lákadlem pro malé diváky, ale nebude nudit ani dospělého návštěvníka kinosálu. Kostra příběhu totiž kopíruje klasické dobrodružné filmy pro mládež a dospělé, takže je tu charismatický záporák, mladý hrdina bez zkušeností, zato s odhodláním, moudrý učitel, odlehčující humor, ohrožení obyvatelé a tajemná a ponurá místa. Rodiče budou po zhlédnutí filmu jistojistě taháni k nejbližšímu krámku s Legem, za což mohou poděkovat marketingu. Je jasné, že katalogy Lega už teď budou plné kdejaké postavičky a stavby z filmu…

Nebýt Garmadona, byl by film mnohem nudnější. Právě on je tím hlavním tahounem a svými hláškami a leckdy úsměvným počínáním výrazně přečnívá nad v podstatě bezvýrazným Lloydem. O něco zajímavější je ještě „postava“ strýčka, starého mistra bojových umění. Ostatní postavičky tvoří pouze nezbytné křoví. Hlavní padouch je v české verzi ještě výraznější díky příjemně zabarvenému a nesporně charismatickému hlasu herce a velmi obsazovaného dabéra Pavla Šroma (mimo jiné namluvil „prvního Bonda“ Seana Conneryho). V originální verzi propůjčil Garmadonovi hlas Justin Theroux (Dívka ve vlaku, Pozůstalí).

Ostatně dabing celovečerních animovaných filmů pro děti není záležitostí druhořadých herců, a to ani ve světě. Už ve zmíněném LEGO® příběhu propůjčily hlasy plastovým hrdinům osvědčené stálice filmového plátna, jako například Morgan Freeman, Liam Neeson, Will Ferrell a další. V „Ninjagu“ pak zase mohou děti v originálním znění slyšet kromě Therouxe ještě například Davea Franca, Michaela Peñu nebo Olivii Munn.

I když se má příběh odehrávat v Číně (město na pobřeží nejvíce připomíná Šanghaj), je díky americké produkci bůhvíproč poněkud „poameričtělý“. Děti jezdí do školy typicky žlutým americkým autobusem, byť s některými čínskými ozdobami, na pláži si lidé hází s míčem na americký fotbal, nápisy na obchodech i titulky v televizi jsou všechny v angličtině, matka má na kuchyňském stole cornflaky a tak dále. Chápu, že jde o to, aby tomu anglosaské děti rozuměly, ale leckde to vypadá opravdu divně.

Stopáž 101 minut je pro udržení dětské pozornosti ještě jakžtakž v normě. Přitom by snímek mohl být o něco kratší. Scény, kdy se řeší vztah mezi Lloydem a jeho otcem, mě dost nudily a obávám se, že ani děti na to nebyly příliš zvědavé. Vrcholem je závěrečná, skoro až nechutně patetická scéna usmíření otce a syna, která je zdlouhavá a kterou si mohli tvůrci odpustit.

Nicméně LEGO® Ninjago® film je samozřejmě hlavně pro dětské diváky. Vzal jsem na novinářskou projekci vnuka mé přítelkyně a na otázku, co se mu na filmu líbilo, vyhrkl nadšeně „všecko!“ (podobně se vyjadřovaly i děti ostatních kolegů). Celou cestu domů v metru jen poskakoval a nejspíš se také viděl v nějakém „nindža filmu“. Já jsem se coby dospělý divák v podstatě nenudil a občas jsem se i zasmál, takže „Ninjago“ své poslání filmu, který si mohou užít i dospělí, snad splnilo.

The Lego Ninjago Movie

USA 2017

Česká premiéra: 21. 9. 2017

Režie: Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan

V českém znění – původní herci: Pavel Šrom – Justin Theroux (Garmadon), Petr Neskusil – Dave Franco (Lloyd), Libor Bouček – Kumail Nanjiani (Jay), Marcel Vašinka – Jackie Chan (Wu), Kateřina Březinová – Abbi Jacobson (Nya), Martin Sobotka – Michael Peña (Kai), Petr Burian – Fred Armisen (Cole), Ladislav Cigánek – Zach Woods (Zane), Simona Postlerová – Olivia Munn (Koko), Jiří Valšuba, Ondřej Izdný, Matěj Havelka, Petr Gelnar, Ivo Hrbáč, Milada Vaňkátová, Radka Stupková, Marek Libert, Adéla Kubačáková, Adam Málek, Martina Bucková, Tomáš Hospodský, Petr Hrach, Martin Svejštil a další.

Délka: 101 minut

Mluveno: český dabing

Oficiální česká stránka filmu: http://www.freeman-ent.cz/klient-84/kino-78/stranka-1669/film-171848

Oficiální stránky: http://www.legoninjagomovie.com/