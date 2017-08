Filmy s držitelkou Oscara Reese Witherspoon jsou velmi oblíbené, v nové romantické komedii Který je ten pravý? se jako 40letá Alice ocitne v obležení mladých mužů.

Alice touží po rozchodu s manželem začít nový život a díky divoké narozeninové oslavě se její život obrátí naruby. „Na svoje narozeniny to vždycky přeženu, utrhnu se ze řetězu ... a pak zpátky do normálu,“ těší se Alice, ale s návratem to nebude tak jednoduché. Najednou má doma své dvě děti, mladého milence, jeho dva kamarády a bývalého manžela, kterého hraje Michael Sheen.

Alici je čtyřicet, vrátila se zpátky do města, kde se narodila a vyrostla. Právě na oslavě narozenin se setkává se třemi budoucími mladými filmaři, přičemž s jedním z nich stráví noc. Protože hledají místo, kde by po určitou dobu mohli žít, Alice jim vyjde vstříc a nabídne bydlení. Najednou se malá rodina rozroste na dost větší rodinu. Náhodný flirt se začíná nebezpečně rozvíjet v romantický vztah nebo dokonce lásku. A v tu dobu se ve dveřích objeví bývalý manžel s kufrem v ruce.

Reese Witherspoon bývá zárukou úspěšného filmu. Mezi úspěšné tituly patří Walk the line, za který získala i Oscara, dále Americké psycho, Pravý blondýnka nebo třeba životopisný film Divočina. Když k tomu připočítáte jako producentku Nancy Meyers, jejíž filmy Prázdniny, Po čem ženy touží, Lepší pozdě nežli později nebo Nějak se to komplikuje patří mezi skvosty, skvělý snímek je téměř zaručen.

Scénář napsala dcera Nancy Meyers, mladá filmařka Hallie Meyers-Shyerová, film je jejím režijním debutem. Kromě Reese Witherspoon a Michaela Sheena se v romantické komedii objeví Nat Wolff, Lake Bell, Candice Bergen, Jon Rudnitsky, Pico Alexander nebo P.J. Byrne.

Film Který je ten pravý? bude uveden s českými titulky, přístupný od 12ti let, vstoupí do českých kin 14. září 2017.

Reese Witherspoon je momentálně hodně v kurzu, po televizní sérii HBO Sedmilhářky se nejspíš můžeme těšit na další skvělý film.

Zdroj: Bontonfilm