V jednom zapadlém městečku v Kalifornii neměli knihovnu a z dosti pochybných důvodů si zavolali z okresního města knihovnici, aby jim pomohla založit knižní klub. Tichá Lily by tam asi jen tak nezavítala, kdyby tušila, že pravým důvodem je dostat se k literatuře typu Padesáti odstínů, křehká žena tíhne spíš k Bronteové…

Ve stejné době zamotá ziskuchtivým lidičkám ve městě hlavu zpráva o tajemné knize receptů, jak z bylin vyrobit léky na cokoli. Farmaceutické firmy by za takovou knihu zaplatily taky cokoli. Kdosi místní nejpodnikavější se však neštítil ničeho a podvodem dostal knihu z Evropy až do Ameriky, kde ji ukradl. Nad městečkem Nolan a komorním Erotickým knižním klubem (tři členky) se stahují mračna – a policie…

Erotický knižní klub. Záhada léčivé knihy od Connie Kostel Spittlerové je ideální knihahou pro milovnice literatury, a to nejen té romantické/erotické – jak také jinak, když je jednou z hlavních hrdinek zapálená knihomolka? Knihy se tu probírají horem dolem, a je vtipné sledovat, jak se sečtělá Lily pokouší tříbit literární vkus maloměšťácké kadeřnici Piper a stárnoucí majitelce kozí farmy Aggie, která nikdy čtení moc nedala. Zato má na farmě bylinkovou zahrádku, takže diskuze nad Elizabeth Browningovou doprovází čajové dýchánky. Když do města dorazí navíc šarmantní detektiv Jamison, možnost uvaření čaje lásky najednou není až tak špatný nápad…

Čtenář se nemůže rozhodnout, co je tenhle příběh za žánr. Sem tam nějaká krádež nebo vraždička navodí dojem oddechové vesnické detektivky, na ni je tu však až moc literárních narážek, nemluvě o erotických diskuzích, fantaziích a afrodiziakálním čaji. Své slovo tu má také ženské přátelství. Když román zahustí navíc ještě kočovný cirkus, ukradená kreditka a vlna zločinnosti, není nouze o řadu vtipných situací, ale i dramatického napětí. Ale ta pohoda a sounáležitost se světem knih převažuje, obzvlášť když se literární soirée rozšíří i do baru nebo nemocnice. Některým knihám prostě škatulkování nesvědčí, a Erotický klub je kniha právě taková…

Originál: The Erotica Book Club for Nice Ladies, 2015

Překlad: Pavla Jakobsson

Vydal: XYZ, 2016

361 stran