Přehlídka Šary Vary tradičně začíná posledním dnem karlovarského festivalu. Oficiální festivalové ozvěny umožní divákům od soboty 8. do pátku 16. července vidět v pražských kinech Aero a Světozor a v brněnském Univerzitním kině Scala celkem 29 festivalových snímků.

Ať už se jedná o německou teenagerskou výpověď Axolotl Overkill, očekávaný zaoceánských hit Baby Driver, nebo dokument Olgy Sommerové o operní pěvkyni Soni Červené, Křižáček Václava Kadrnky s Karlem Rodenem, diváky čeká také vítěz ceny za režii z Berlinale Aki Kaurismäki a jeho Druhá strana naděje, divácký hit ze Sundacne Pěkně blbě, novinka Sofie Coppoly s Nicole Kidman a Colinem Farrellem Oklamaný nebo poslední film Michaela Hanekeho Happy End. To je pouze návnada na letošní program přehlídky Šary Vary.

„Mezi uzávěrkou karlovarského programu a následným programováním Ozvěn je jen něco málo přes týden. To nám musí stačit k zajištění licencí a kopií filmů, které mají být v rámci Ozvěn uvedeny. Je to takový trošku sprint, který s kolegy každoročně postupujeme. Nevíme, jak přesně je to možné, ale nakonec se vždy všechno nějak podaří nastavit tak, aby Ozvěny představovaly reprezentativní průřez karlovarským festivalem a nabídly tak pražským a brněnským divákům, kteří se do Varů letos nevydali, šanci vidět vybrané filmy v pohodlí jejich oblíbeného kina. Téměř u poloviny titulů se přitom jedná o jedinečnou příležitost, protože snímky nebudou v České republice distribuovány,“ říká Petr Jirásek, ředitel kina Světozor, které ozvěny karlovarského festivalu pořádá už po desáté.

Pokud máte o některý film zájem, počítejte s velkým zájmem, o oficiální ozvěny MFF Karlovy Vary je totiž v pražských a brněnských kinech tradičně velký divácký zájem a mnoho projekcí bývá vyprodaných. „Přispívá k tomu zřejmě i fakt, že většina filmů je uváděna buď úplně jednorázově nebo až s několikaměsíčním předstihem před jejich uvedením do kin,“ dodává ředitel Univerzitního kina Scala Radek Pernica.

Vary ve Vašem kině

Důležitou informace je také to, že trojice filmů Axolotl Overkill, Pěkně blbě a Dvojitý milenec se objeví i dalších městech, v rámci akce Vary ve Vašem kině, kterou organizuje distribuční label KVIFF Distribution. V něm spojují své aktivity MFF Karlovy Vary, Česká televize a distribuční společnost Aerofilms s cílem umožnit divákům zhlédnout výrazné snímky současné světové produkce.

„Po loňském otestování se rádi vracíme k propojení Ozvěn s rozjezdem akce Vary ve vašem kině, v jejímž rámci vstupují hned tři vybrané filmy z karlovarského festivalu rovnou do českých kin. Snímky Pěkně blbě, Dvojitý milenec a Axolotl Overkill se v rámci Ozvěn představí hned v několika projekcích pro nedočkavce, následně se s nimi budeme v našich kinech potkávat celé léto,“ říká koordinátor dramaturgie Ozvěn Ivo Andrle.

