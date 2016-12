Dilema, jestli pořídit živý a voňavý nebo umělý a ekologický někdy není úplně jednoduché rozlousknout. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých variant? Poradíme nejen to, ale poskytneme několik rad, jak zacházet se stromečky.

Živý stromeček

Nejčastěji si do našich domovů z živých stromků přinášíme smrčky nebo borovice, někdy také jedličky. V současné době se vánoční stromky převážně pěstují na speciálních místech, takže pokud se obrátíte na pěstitele, nijak přírodu neničíte.

Když chcete dodržet tradici a pořídit si živý stromeček, máte dvě možnosti. Buď si pořídíte stromek uříznutý, ideálně přímo u pěstitelů, nebo s kořenovým balem.

Pokud chcete uříznutý stromek, nechte si ho připravit tak, abyste ho už pak jen mohli zandat do stojanu a nemuseli ho seříznout doma. Stromek zásadně neseřezáváme do špičky, protože tím se ničí a vydrží daleko méně. Když si ho přinesete domů, postavte ho pokud možno do kyblíku s vodou někam do chladu nechte ho při teplotě zhruba 5 °C. Aby vydržel co nejdéle, měl by se nechat zhruba týden v chladnější místnosti, teprve potom je na řadě cesta do teplého pokoje. Když postavíte stromek nakonec do stojánku do bytu, nenechte ho stát ve vodě. Zalévejte pravidelně tolik, kolik vypije.

Zajímavou variantou je také stromek v květináči. Když si koupíte menší a přes rok ho necháte venku, může vám vydržet několik let. Zároveň tak šetříte přírodu. Pro pěstování v nádobě je ideální smrk stříbrný. Při výběru dávejte pozor, aby byl pěkně rostlý a měl sytou barvu. Nakonec ho třeba i můžete přesadit ven. Je to příjemný kompromis. I v tomto případě nechte stromek z venkovních prostor zvyknout na chlad, teprve pak ho přesuňte do teplého pokoje. Stejně postupujte, pokud budete stromek po svátcích vracet do venkovních prostor.

Umělý stromeček

Když si jednou pořídíte kvalitní umělý stromeček, nemusíte každý rok pořizovat nový a dobře vypadá. Jednou si vyberete určitou velikost a ta zůstává. Stromek není možno zkrátit. Neopadává a nemusíte ztrácet čas s úklidem jehliček. Až budete chtít, jednoduše stromek zase složíte do krabice a necháte na příští rok. Chybí mu však typická vůně. Tu můžete dodat esenciálním olejem (například s vůní borovice), který můžete kápnout na misku v blízkosti stromečku.

A na závěr? Ať už si pořídíte jakýkoliv vánoční stromeček, hlavně si užijte atmosféru, která je s ním spojená. Krásné svátky.