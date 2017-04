Přestože v žebříčku nejšťastnějších států, které 20. března na Mezinárodní den štěstí vytváří OSN, letos poprvé zvítězili Norové, předchozí tři roky ale patřily Dánům. Kouzlo prý spočívá v jejich způsobu života, který se skrývá pod názvem „hygge”.

Hygge (výslovnost: hju:ga) se v poslední době stává stále známější i u nás. Vysvětlit tento životní styl není snadné a rozhodně se nedá vyjádřit několika slovy. Spočívá především v přítomnosti, prožívání sounáležitosti, spokojenosti a bytí. Pro každého to znamená něco jiného a probíhá jinak. Mohou to být nenápadné ranní rituály, při kterých se cítíte skvěle nebo třeba večeře ve společnosti blízkých.

Autorka knihy Hygge (Euromedia – Esence, 2017) Louisa Thomsen Britsová říká, že tento způsob prožívají už stovky let. „Cílená honba za štěstím však k pocitu blaha nevede. V srdci dánského života a ústředním bodem hygge je hlubší stabilita a spokojenost. Dánové umějí ocenit malé drobnosti v životě a z toho, co mají, vytěžit to nejlepší.”

Sounáležitost s druhými, schopnost empatie a obdivu

„Většina lidí dychtí po požitcích tak, že kolem nich bez povšimnutí proběhnou.”

Søren Kierkegaard.

Abyste si užili a pochopili hygge nepotřebujete být Dánem. Základními myšlenkami přitom jsou: vnitřní prostor, kontrast a atmosféra.

Hygge je možno nalézt v prostředí, které nám nejvíce vyhovuje, kde se cítíme pohodlně a zároveň má pro nás velmi intimní význam. Když se prožívá hygge, cítí se člověk ukotvený.

„Nejběžnější podobou zoufalstrí je nebýt, kým jsme.”

Søren Kierkegaard

V Dánsku se lidé scházejí a nikdo není záměrně vyloučen z rozhovoru. Záměrně jsou potlačovány pokusy o nepřátelství, agresi a přílišnou soutěživost. Učí se naslouchat a ozvat se. Snaha o hygge se vyvažuje respektem k individualitě.

„Dánové nejsou národ… Jsou kmen, a v tom je síla jejich společenství a důvod, proč mají neotřesitelnou důvěru jeden v druhého.”

Knud Jespersen

Hygge také znamená osobní útočiště, jakýsi úkryt. Podle Thomsen Britsové je to také výměna a osvobození. „Hygge nás uvolňuje, a proto nám umožňuje plně obývat místo a okamžik. Pro hygge nepotřebujeme všichni stejné okolí, ale potřebujeme se cítit „drženi”, objímáni.”

Domov má velmi důležitý význam. Může to být přitom aktuální pocit tepla a ochrany. Často se také hygge dává do souvislosti se světlem svíčky. Světlo je sice základním bodem, světlo na stole znamená sounáležitost a užít si čas, ne se pouze najíst.

Velký význam přitom mají také vůně. Známé pachy v nás probouzejí vzpomínky. V Dánsku je také velmi důležitá vůně čistoty. Za důležité považují také rovnováhu, které dosahují zdrženlivostí a kompromisem. Nezbytný je i kontakt s přírodou. Dánové velmi často odjíždějí z města, aby si mohli užít přírodu. Tráví čas na zahradách, na pozemcích s jednoduchými budovami a těší se z hyggeling objetí přírody.

„Prostě žít nestačí,” řekl motýl.

„Je potřeba i sluneční světlo, svoboda a malá květina.”

Hans Christian Andersen

Výjimečná je také jejich snaha o humor a důvod pro oslavy. Pátrají po způsobech, jak z každé události udělat výjimečnou. Hygge spočívá v tom – mít méně a hodně si užít, prožívat radost z bytí.

Jak si vytvořit bydlení, abyste cítili hygge?

Westwing, specialista na výjimečné bydlení, doporučuje pomocí vhodných doplňků vytvořit klidnou a útulnou atmosféru. Neměly by chybět měkké polštáře, kožešiny, hřejivé plédy, hodně svíček a luceren. V interiéru by měly být přírodní materiály – například dřevo, slaměné koše, kovové vázy nebo třeba kožené koberce.