Čas od času vás zveme na zajímavé akce. Tou je určitě také podzimní Festival Evolution. Jeho jarní podoba je stále úspěšnější, proto pořadatelé připravují zářijovou podobu. Akce je určená všem milovníkům zdravého životního stylu a zájemcům o osobní rozvoj. Návštěvníky čekají možnosti nákupů, ochutnávky, ale také poradny. A jako bonus: můžete s sebou vzít celou rodinu včetně malých dětí. Festival Evolution se koná na Výstavišti Praha Holešovice 23.-24. září 2017.

Raymond Moody a Život po životě

Jedním z velkých lákadel je návštěva známého amerického filozofa a psychiatra Raymonda Moodyho, který proslul výzkumem otázek, co se děje po smrti.

Smrt provází náš život, ať chceme nebo ne. Podle některých psychiatrů, psychologů a lékařů Moodyho knihy řadě lidí opravdu pomohly lépe se vyrovnat s těžkou nemocí a případně snadněji přijmout smrt. U nás jsou k dostání jeho tituly jako Život po životě, Doteky věčnosti: Zkoumání zážitků sdílené smrti nebo Život po ztrátě, které vydává Knižní klub. V rámci Festivalu Evolution jsou připraveny dvě přednášky:

23. 9. 2017, 16:00 – 18:00 hod. přednáška s besedou Prožitek blízké smrti: brána k životu po životě?

Spoluúčinkují: Gabriela Filippi, Daria Heřmanová, Viliam Poltikovič

24. 9. 2017, 12:30 – 14:00 hod. přednáška Doteky věčnosti – Zkoumání zážitků sdílené smrti

Zdravá strava i osobní koučování

Pestrý program Podzimní Festival Evolution bude plný řady dalších zajímavých osobností, které vám pomohou rozšířit si obzory. Mezi ně určitě patří PharmDr. Margit Slimáková, nejvýraznější česká specialistka na výživu a zdravotní prevenci. V sobotu v 10:30 se budete moci nechat pohltit její přednáškou Zdravá výživa pro každého s důrazem na prevenci a terapii obezity, cukrovky, nemocí srdce a demence, ve 12 hodin to pak bude přednáška Zdravá výživa pro děti, která odpoví na to, proč je třeba zdravě jíst a jak to v pohodě zvládat i s dětmi.

Ing. Jan Mühlfeit zase pomáhá odemknout lidský potenciál a na základě zkušeností dokáže najít osobní výjimečnost pro jednotlivce i týmy. Na festivalu v sobotu ve 12:30 poradí, jak odemknout dětský potenciál a v neděli ve 14 hodin rodičům pomůže pozitivně koučovat děti.

Jóga, Tai-chi, přednášky o zdraví

Ani to však nejsou jediná témata. Jitka Rychnovská v sobotu ukáže, jak je to s Tai-chi pro zdraví a dlouhověkost. Na další přednášce se dozvíte, jak si přírodním způsobem pomoci při vypadávání vlasů. Také získáte řadu cenných ohledně lidských vztahů nebo informací o rostlinách v jídelníčku a pro zdraví. Velmi zajímavé bude vyprávění RNDr. Dagmar Jančové, Ph.D. o boji proti borelióze a chlamydiím, jak úspěšně ničit mikrobiální původce nervových onemocnění.

Kromě přednášek si budete moci nakoupit ve stáncích s pestrou nabídkou bio, eko a přírodních produktů, načerpat informace (ale také si i nakoupit) na RawFestu mini ve spolupráci s Lifefoodem. Nebude chybět Fair trade expozice a zóna s občerstvením zdravé Street food. Na venkovní ploše bude probíhat farmářský a bio trh s nabídkou čerstvých potravin. Pro nejmenší jsou určeny dětské programy, tvořivé dílničky, pohybové aktivity, ale také hlídací koutek.

Program podzimního Festivalu Evolution je skutečně nabitý informacemi, takže budete mít problém, jak si vybrat z pěti míst přednášek. Brány festivalu se otevírají po oba dny v 10 hodin a program je až do večera. Víkend 23. – 24. 9. 2017 na Výstavišti Praha Holešovice bude opravdu výživný.

Zdroj: Festival Evolution