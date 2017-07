Pražský Dyzajn market se stal poměrně oblíbenou událostí. Ani o prázdninách nebudete ochuzeni o dávku dyzajnu. Dyzajn market se bude konat 5. a 6. srpna na náměstí Václava Havla a v přilehlé provozní budově Národního divadla spolu se zajímavým doprovodným programem. Zlatým hřebem soboty se stane vystoupení Davida Krause s kapelou. A to vše opět zdarma.

200 skvělých dyzajnérů

Na Dyzajn marketu se můžete setkat s tvorbou 200 tvůrců, designérů, výtvarníků a autorů, kteří prošli výběrem. Sustainable fashion (udržitelná tvorba) je doménou hned několik tvůrců z Dyzajn marketu.

Jedná se o ty, z jejichž výrobku se po dosloužení nestane odpad, ale například materiál na další tvorbu produktu nového. Výrobě z „odpadu“ se říká upcyckling nebo recyklace a je mezi účastníky Dyzajn marketu velmi oblíbenou. Slow fashion pak znamená, když dáte přednost nákupu trička od lokálního tvůrce místo nákupu sady triček ve slevě v obchodním centru. Víte, co nosíte a kdo to vyrobil. Další přidanou hodnotou slow fashion je to, že většina účastnících se dyzajnérů své kousky navrhuje a vlastnoručně vyrábí. Tentokrát budete moci podpořit třeba Black Mountain z Liberce, Deers.cz z Prahy, Playbag ze Zlína nebo City Folklore z Ostravy.

Mnozí tvůrci si dokonce své značky cení natolik, že si dovolí dát na výrobek i celoživotní záruku.

Mezi nováčky budou patřit třeba Parlor Ice Cream Cookie Sanwiches, kteří zchladí svými vyhlášenými sušenkami se zmrzlinou uprostřed. Vychutnat si budete moci i wafle u WAFF ultimate sweetness, případně raw dortík od Mami, dáš dobrotu?

Dyzajn ze Slovenska

„Pravidelně navštěvujeme zahraniční markety a akce, kde hledáme nové originální tvůrce, a tak se občas povede, že zavítají i na Dyzajn market. Nyní se můžeme těšit na několik nových značek ze Slovenska, které budou na Dyzajn marketu poprvé: Betonbasic, Bagbet, Metaformi, TVOJa kozmetika, luloface, umelohmotné a další. Nebudou chybět ani slovenské stálice jako Magaela, PART či ADELL,“ přibližuje Olga Velíšková, koordinátorka akce.

Pestrý doprovodný program

Oblíbenou událost plnou tvůrců a designérů doplní dětský koutek s workshopy. Vystoupení Davida Krause bude předcházet divadélko určené nejen dětem v podání Divadla pro malý. V neděli vykouzlí skvělou atmosféru horkého prázdninového dne skupina The Brownies se spoustou známých písní. Večer můžete protančit v rytmech slunného Balkánu s oblíbenou českou kapelou Circus Problem. Po celou dobu Dyzajn marketu prázdniny se bude možné interaktivně účastnit instalace filmového muzea NaFilM. „Zažijte virtuální realitu! Přeneseme vás o sto let zpátky do tajuplného světa prvních filmových projekcí. Nechte se unést možnostmi současné technologie a zjistěte, kam až překvapivě sahají její počátky,“ lákají k návštěvě tvůrci projektu.